Si svolgerà Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2017 la XVIII edizione del Disco Days.

In occasione del Record Store Day torna al Complesso Palapartenope di Napoli la più importante fiera del Sud Italia dedicata al Vinile e alla Musica.

La prima grande novità per chi ama il Vinile e la Musica:

da oggi, sul sito di Go2.it e in tutte le rivendite autorizzate, è possibile acquistare l’abbonamento DiscoDays EXPERIENCE che consentirà di vivere l’esperienza della Fiera del Disco e della Musica per i due giorni, con la possibilità di accedere all’Area Hospitality ed entrare in contatto con i nostri ospiti, ed inoltre di ricevere in omaggio all’ingresso la nostra Shopper per portare comodamente in giro i tuoi Vinili acquistati!

Clicca per la prevendita: www.go2.it/evento/_discodays_experience/2840

DiscoDays sono i giorni dedicati alla passione per la musica e per il vinile.

DiscoDays è un progetto culturale realizzato due volte l’anno per la conservazione e

la diffusione della cultura della musica e per la promozione del suo ascolto.



http://www.discodays.it/

https://www.facebook.com/DiscoDays