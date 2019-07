Moon Duo, a settembre il settimo album. Ascolta il singolo.

Il settimo sigillo di Sanae Yamada e Ripley Johnson, ovvero i Moon Duo, segue l’incredibile odissea psych hard kraut rock di ‘Occult Architetcure’ Volume 1 e 2. Il nuovo lavoro si discosta dai precedenti in favore di un sound meno oscuro e pesante.

Sanae Yamada racconta: “Noi siamo cambiati, la natura della nostra collaborazione è cambiata, il mondo è cambiato e volevamo che nostra musica lo riflettesse. Queste sono canzoni che parlano di esperienza umana – amore, cambiamento, incomprensione, dolori, gioia, miseria, alienazione e armonia – in relazione con altri esseri viventi e il gioco degli astri.”

‘Stars Are The Light’, questo il titolo del nuovo album per la band di originaria di San Francisco, è definito come un disco dagli elementi funk anni ’70 e rabbia anni ’90. L’album sarà disponibile dal 27 settembre su etichetta Sacred Bones.

Questa la tracklist:

1. Flying

2. Stars Are The Light

3. Fall In Your Love

4. The World And The Sun

5. Lost Heads

6. Eternal Shore

7. Eye 2 Eye

8. Fever Night

www.moonduo.org

www.sacredbonesrecords.com/collections/moon-duo

www.facebook.com/moonduoofficial