Le ristampe di Automatic Midnight (2000), Suicide Invoice (2002) e Audit in Progress (2004) usciranno su Sub Pop Records/Audioglobe il prossimo 22 Gennaio 2018 su tutti i formati disponibili.

Gli LP saranno stampati in vinile colorato (Automatic Midnight in Arancione, Suicide Invoice in Giallo, e Audit in Progress in Rosa) ed ogni album conterà 6 nuovi stickers disegnati da Rick Froberg.

Automatic Midnight, è il primo album in studio degli Hot Snakes. La band, è partita come side project di John Reis che nel 1999 voleva prendersi una pausa dai Rocket From the Crypt. Reis quindi scrive un pò di canzoni con il batterista dei Delta 72, Jason Kourkounis, e chiama Rick Froberg alla voce ed Gar Wood al basso, trovando la quadratura perfetta.

Il secondo disco, Suicide Invoice, usci nel 2002, e fu registrato a San Diego al Drag Racist Studios da Ben Moore. Un disco più ampio e dissonante, apprezzato dal pubblico e dalla critica, ma che creò le prime crepe all’interno della band. Infatti poco dopo la sua pubblicazione il batterista Jason Kourkounis lascerà la band per concentrarsi su altra musica.

Il loro terzo disco, uscito nel 2004 è Audit in Progress. La band lo registra con il nuovo batterista Mario Rubalcaba al Big Fish Recording di San Diego, con l’ingegnere del suono Ben Moore. Un amore ancor più spiccato per le dissonanze affiora da questo lavoro discografico, che nel 2005 è stato nominato dal pubblico e dalla critica il “miglior disco punk” del 2005 al San Diego Music Awards. La band intraprese un tour mondiale per presentare l’album, ma entro la fine dell’anno la band entrò in e smise di suonare.

Fortunatamente, ora gli Hot Snakes stanno ritornando, con nuova energia e nuove canzoni, con nuove performance dal vivo (con entrambi i batteristi) e con la previsione di nuovo disco nel 2018 su Sub Pop Records.

http://hotsnakes.com/

https://www.facebook.com/HotSnakes/

Automatic Midnight Tracklisting

1. If Credit’s What Matters I’ll Take Credit

2. Automatic Midnight

3. No Hands

4. Salton City

5. 10th Planet

6. Light Up the Stars

7. Our Work Fills the Pews

8. Past Lives

9. Mystery Boy

10. Apartment 0

11. Let It Come

Suicide Invoice Tracklisting

1. I Hate the Kids

2. Gar Forgets His Insulin

3. XOX

4. Who Died

5. Suicide Invoice

6. Paid in Cigarettes

7. LAX

8. Bye Nancy Boy

9. Paperwork

10. Why Does It Hurt

11. Unlisted

12. Ben Gurion

Audit in Progress Tracklisting

1. Braintrust

2. Hi-Lites

3. Retrofit

4. Kreative Kontrol

5. Think About Carbs

6. Audit in Progress

7. Hatchet Job

8. This Mystic Decade

9. Lovebirds

10. Reflex

fonte: com. stampa