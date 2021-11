I texani Midlake pubblicano il quinto album per Bella Union. Ascolta il singolo.

I Midlake annunciano l’uscita dell’atteso Il quinto album dei Midlake è intitolato For the Sake of Bethel Woods e verrà rilasciato il 18 marzo dalla label Bella Union. Prodotto da John Congleton è annunciato come “un album misterioso e avvolgente, creato da una delle migliori e più appassionate band della nostra generazione, tornata oggi con rinnovata energia”.

Per l’occasione la band texana condivide il lyric video del singolo “Meanwhile…”.

https://www.midlakeband.com/

https://www.facebook.com/midlakeband

For the Sake of Bethel Woods tracklist

1. Commune

2. Bethel Woods

3. Glistening

4. Exile

5. Feast Of Carrion

6. Noble

7. Gone

8. Meanwhile…

9. Dawning

10. The End

11. Of Desire