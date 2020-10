The White Stripes, a dicembre esce il Greatest Hits.

La Third Man Records [label di Jack Wihite] e Columbia Records annunciano che il prossimo 4 dicembre pubblicheranno “The White Stripes Greatest Hits“. La prima raccolta ufficiale del duo Jack e Meg White conterrà 26 brani tra i più rappresentativi della loro carriera. Il rock-duo esordì alla fine degli anni 90 per arrivare a vincere i Grammy fino a diventare una band iconica e planetaria grazie al brano Seven Nation Army, brano adottato come coro da stadio.

L’album sarà pubblicato in più formati: CD, 2LP ed in digitale (streaming e download). Un’edizione limitata deluxe e la versione in vinile colorato saranno disponibile nel pacchetto Vault Package #46 della Third Man Records.

