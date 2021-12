Korn, a febbraio il quattordicesimo album. Ascolta il brano Start The Healing.

I Korn hanno annunciato “Requiem” il successore di “The Nothing” uscito due anni fa. Il quattordicesimo album della band californiana verrà pubblicato il 4 febbraio 2022 da Loma Vista Recordings.

“A causa degli effetti del Covid e dell’impossibilità di suonare dal vivo – annuncia la band – Requiem è stato concepito in circostanze molto diverse rispetto alla maggior parte del catalogo della band. È un album nato senza fretta e dalla possibilità di creare senza pressioni. Stimolata da un nuovo processo creativo senza vincoli di tempo, la band è stata in grado di fare cose con Requiem che gli ultimi due decenni non sempre si è permessa, come prendersi più tempo per sperimentare insieme o registrare diligentemente su nastro analogico, processi che hanno portato alla luce una nuova dimensione sonora e consistenza nella loro musica”.

Jonathan Davis e soci intanto hanno pubblicato anche il primo estratto dal titolo Start The Healing girato dal regista Tim Saccenti già a lavoro con Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode.

https://kornofficial.com/

https://www.facebook.com/korn

La Tracklist:

Forgotten

Let the Dark Do the Rest

Start The Healing

Lost in the Grandeur

Disconnect

Hopeless and Beaten

Penance to Sorrow

My Confession

Worst Is On Its Way