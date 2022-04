Tosca: nuovo album su !K7 Records per Richard Dorfmeister e Rupert Huber.

Richard Dorfmeister (già noto per essere parte del duo Kruder & Dorfmeister e per il solo project Peace Orchestra) e Rupert Huber tornano a pubblicare, con nome Tosca, materiale nuovo dopo l’album del 2017 Going Going Going. Il 27 maggio pubblicheranno per la !K7 Records ‘Osam‘, il nono studio album.

I due producer austriaci hanno vissuto molte vite musicali, dai loro primi esperimenti elettronici con i registratori alle composizioni dub. Con “Osam”, dichiarano, hanno voglia di rinnovamento. E’ un viaggio meditativo attraverso ritmo e consistenza, l’album rappresenta un nuovo capitolo per il duo e assurge a uno strumento di cambiamento quanto una fonte di ispirazione. “Osam” è una traduzione diretta del numero otto in serbo, ma funge anche da simbolo medievale per un nuovo inizio: un rinascimento.

https://toscamusic.com/

https://toscak7.bandcamp.com/

Tracklist:

1 Nobody Cares

2Gentleman

3 Osam

4 Shout Sister

5 Tropical

6 Clean Up

7 Troststrasse

8 Entrecote

9 Dementamente

10 Early Bird

11 Make Up3

12 ECM2