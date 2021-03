Teenage Fanclub, il nuovo album “Endless Arcade” esce a fine aprile. Ascolta.

Dopo un primo annuncio con data di uscita prevista a inizio marzo, i Teenage Fanclub hanno definitivamente spostato la data di uscita del nuovo album al 30 aprile.

Il decimo album in studio della band scozzese si intitola “Endless Arcade” che viene pubblicata dalla label PeMa e segue il precedente “Here” uscito nel 2016.

https://www.teenagefanclub.com/

https://www.facebook.com/teenagefanclub.music

La Tracklist:

1. Home

2. Endless Arcade

3. Warm Embrace

4. Everything is Falling Apart

5. The Sun won’t shine on me

6. Come With Me

7. In Our Dreams

8. I’m more inclined

9. Back in the Day

10. The Future

11. Living with You

12. Silent Song