Inutile nasconderlo: tutti i synth users sono innamorati di lei…e la Buchla player più affascinante del mondo di recente ha messo a disposizione per i suoi fans, sempre più numerosi, un nuovo brano speciale in free download.

Si tratta di una cover del classico di Sade, ‘By Your Side’, tratto dall’album del 2000 della cantante song-writer anglo-nigeriana “Lovers Rock“.

Sempre più acclamata, Kaitlyn Aurelia Smith, negli ultimi tempi ha visto crescere i suoi impegni e contestualmente la propria notorietà, soprattutto nell’ottima annata del 2016 con la pubblicazione dell’album “EARS” ad aprile, seguito successivamente dal disco in coppia con l’altra splendida compositrice italo-americana Suzanne Ciani, vale a dire “Sunergy“, rientrato nella serie di cooperazioni intergenerazionali intitolata FRKWYS e pianificata dalla celebre label statunitense Rvng Intl. da cui è stato estratto finanche un documentario diretto dal videomaker Sean Hellfritsch intitolato appunto “Sunergy”.

Per quanto concerne la cover di Sade, la performer di stanza a Los Angeles ha dichiarato: “Lovers Rock was the album I listened to the most when I was 15 and decided to start writing songs. Sade has always been a favorite vocalist of mine – so emotive and honest and true. To me, her voice glides naturally across genders and genres, which is a quality I also work to embody with my vocals. Sade is pure class in my book”.

Kaitlyn Aurelia Smith sarà impegnata in un lungo tour in questa estate:

June 02, 2017 – Ramsgate, UK @ Ramsgate Music Hall

June 03, 2017 – London, UK @ Field Day Festival

June 04, 2017 – Düdingen, Switzerland @ Bad Bonn Kilbi

June 07, 2017 – Ravenna, Italy @ Beaches Brew

June 09, 2017 – Sheffield, UK @ Hope Works

June 10, 2017 – Leeds, UK @ Headrow House

June 11, 2017 – Manchester, UK @ Soup Kitchen

June 13, 2017 – Bristol, UK @ The Lantern

June 16, 2017 – Rotterdam, Netherlands @ Bird

June 17, 2017 – Hilvarenbeek, Netherlands @ Best Kept Secret

June 22, 2017 – Calgary, Canada @ Sled Island Festival

August 11, 2017 – Oslo, Norway @ Øyafestivalen

August 12, 2017 – Helsinki, Finland @ Flow Festival

August 16, 2017 – Stockholm, Sweden @ Fasching

August 19, 2017 – Saint Malo, France @ La Route Du Rock

August 24, 2017 – Warsaw, Poland @ Plac Zabaw

August 26, 2017 – Gdansk, Poland @ Solidarity Of Arts Festival

August 30, 2017 – Obonjan, Croatia @ Obonjan Island Festival

August 31, 2017 – Pula, Croatia @ Dimensions

www.kaitlynaureliasmith.com

Autore: Luigi Ferrara