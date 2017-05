Red Axes, tutto pronto per il secondo album.

Certamente tra i nomi più sorprendenti degli ultimi anni nell’ambito di una certa elettronica/dance, il duo Red Axes è pronto a rilasciare un nuovo lavoro dopo il fortunato “Ballad of the Ice” pubblicato nel 2014 dalla label francese I’m a Cliché.

La coppia di dj/producer di Tel Aviv formata da Dori Sadovnik e Niv Arzi ha così annunciato la prossima release che sarà distribuita a partire dal prossimo 29 giugno attraverso la label che essi stesso hanno messo in piedi in Israele, la Garzen Records.

Il disco in via di pubblicazione è intitolato “The Beach Goths”, in rete è stata da breve diffusa la seconda traccia, ‘Tantram Power’.

www.facebook.com/redaxesmusic

Autore: Luigi Ferrara

Red Axes – “The Beach Goths” – Tracklist

A1 Ride The Sus

A2 Tantram Power

A3 What Is In Your Head

A4 Piper Work feat. Abrão

A5 Tarzan Blues feat. Eylonzo Crotch

A6 Relaxation (For Your Mind And Body) feat. Gabriel Broid

B1 Coocked Banana

B2 Shlomit

B3 Loosen

B4 Shir 1

B5 Talmood

B6 Into Your Arms