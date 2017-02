La band canadese ha annunciato l’uscita del suo settimo lavoro in studio. A tre anni di distanza da Brill Bruisers, i New Pornographers si apprestano alla pubblicazione di Whiteout Conditions, il loro nuovo disco che sarà immesso sul mercato il prossimo 7 Aprile su Collected Works Records/Concord Records.

“All’inizio delle registrazioni di questo album, c’era un po’in noi la pretesa di farne un Krautrock di Quinta Dimensione. Naturalmente, la nostra mutata idea di Krautrock non assomigliava affatto al Krautrock stesso. Ma ci siamo detti: proviamo e facciamo del rock in un modo diverso” ha asserito il frontman A.C. Newman.

Primo estratto è High Ticket Attractions, il cui audio trovate al link sottostante. Buon ascolto.

La tracklist:

1. Play Money

2. Whiteout Conditions

3. High Ticket Attractions

4. This is the World of the Theater

5. Darling Shade

6. Second Sleep

7. Colosseums

8. We’ve Been Here Before

9. Juke

10. Clockwise

11. Avalanche Alley

http://www.thenewpornographers.com/

https://www.facebook.com/thenewpornographers