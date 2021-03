Godspeed You! Black Emperor, nuovo album in arrivo presentato con un live streaming.

Dopo quattro anni di silenzio i Godspeed You! Black Emperor tornano a pubblicare, il 2 aprile, nuovo materiale. G_d’s Pee AT STATE’S END! è il titolo del nuovo album del collettivo post rock di Montreal che sarà composto da solo 4 tracce di circa venti minuti cadauna. Novità assoluta, anche spiazzante, è la produzione affidata a Jace Lasek dei Besnard Lakes.

Come nel loro stile, sempre contro corrente risultando genuinamente atipici, il collettivo ha deciso di non anticipare nessun brano in versione streaming bensì realizzeranno, il sabato prima dell’uscita dell’album, un live streaming con una sorta di coinvolgimento multimediale: “un evento di album visivo, che presenta le proiezioni dei film dei concerti in veste ufficiale per la prima volta nei 25 anni di storia della band“, annuncia la band”. “I registi Karl Lemieux e Philippe Leonard - concludono -hanno installato sei proiettori analogici da 16 mm in un cinema, vuoto, a Montréal, sovrapponendo e allineando dozzine di loop di film a bobine per ricreare un’esperienza tipica da concerto dei GY!BE“.

Oltre a questa esperienza live i fans potranno comprare in anteprima le 100 copie del 10” messe in vendita sui canali ufficiali che, assieme a un 12”, faranno parte dell’edizione fisica che verrà pubblicata, come sempre, dalla Constellation Records.

https://godspeedyoublackemperor.bandcamp.com/