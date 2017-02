A 22 anni dal suo debutto con l’album ‘Timeless’, lavoro seminale per l’allora giovanissima scena drum’n’bass, hardcore e jungle, torna sulle scene con un nuovo album Goldie, semplicemente uno dei personaggi più importanti ed influenti della musica inglese. Uscirà il 16 giugno per le label Metalheads/Cooking Vinyl “The Journey Man”. Il primo singolo è il brano ‘I Adore You’ here” che potete ascoltare qui sotto.

www.goldie.co.uk

https://www.facebook.com/Goldie



La tracklist

PART ONE:

1. Horizons

2. Prism

3. Mountains

4. Castaway

5. The Mirrored River

6. I Adore You – Goldie vs. Ulterior Motive

7. I Think Of You

8. Truth ft José James

PART TWO:

9. Redemption

10. Tu Viens Avec Moi?

11. The Ballad Celeste

12. This Is Not A Love Song

13. The River Mirrored

14. Triangle

15. Tomorrow’s Not Today

16. Run Run Run