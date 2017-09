Joan Wasser, in arte Joan as Police Woman, messe in soffitta le recenti collaborazioni con Benjamin Lazar Davis e Thomas Bartlett ha deciso di concentrarsi un’altra volta sulla propria carriera musicale

A tre anni dall’ultimo lavoro in studio The Classic, l’artista americana ha fatto sapere che l’uscita del suo nuovo disco è prevista nel Febbraio del 2018.

Altre anticipazioni non sono state fornite se non un comunicato della nostra che recita così “Questo album è stato uno dei più difficili da registrare. E’ una meditazione sull’amore. La musica è immediata e ritmica (se dovessi scegliere, direi che alcune canzoni assomigliano a quelle di maggior successo del mio disco The Deep Field), ma la sua lavorazione mi ha anche spinto a concepire torch song dal forte impatto emotivo, in un modo che lo avvicina più a Real Life e (mi dispiace dirlo) forse vi farà piangere! La cosa più ovvia, è che questo disco suona come un nuovo passo logico per me. Non vedo l’ora di suonarlo dal vivo nel 2018 con la mia incredibile band”.

