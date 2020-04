Per le celebrazioni del venticinquesimo anniversario dell’uscita dell’inossidabile “Wowee Zowee“, i Pavement hanno annunciato la pubblicazione di un 7″ in picture disc raffigurante un fumetto e comprendente le tracce ‘Sensitive Euro Man’ sul lato A, ‘Brink of the Clouds’ e ‘Candylad’ sul lato B. Tutti e tre i brani erano originariamente inclusi nel doppio CD del 2006 “Wowee Zowee: Sordid Sentinels“, ma stanno facendo la loro prima apparizione in vinile per questa particolare edizione.

La pubblicazione fa parte della nuova serie proposta dalla Matador Records intitolata Revisionist History, partita la scorsa estate con il classico dei Guided by Voices “Alien Lanes” che pure compiva un quarto di secolo mentre il prossimo sarà Electr-O-Pura degli Yo La Tengo uscito il 2 maggio sempre dello stesso anno.

A seguire ci saranno le release celebrative dei Chavez con Gone Glimmering, Bailter Space con Wammo e Mary Timony con Mountains.

“Wowee Zowee” fu rilasciato nel 1995 su Matador in USA e via Domino in Europa in pieno fermento indie rock. La formazione era Stephen Malkmus alla voce e chitarra, Scott Kannberg alle chitarre, Mark Ibold al basso, Steve West alla batteria e Bob Nastanovich alle percussioni.

L’ appellativo “Wowee Zowee” riprendeva la copertina del mitico “Freak Out!” di Frank Zappa & The Mothers of Invention del 1966 che mostrava il titolo dell’album in un fumetto e conteneva il brano ‘Wowie Zowie’.

https://www.guidedbyvoices.com/

https://pavementband.com/

https://matablog.matadorrecords.com/2020/04/09/pavement-sensitive-euro-man-picture-disc-wowee-zowee-25th-anniversary/

https://matablog.matadorrecords.com/2020/04/02/matador-revisionist-history-2020-guided-by-voices-alien-lanes-25th-anniversary/

Autore: Luigi Ferrara