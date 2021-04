The Coral, ascolta due brani dal nuovo album in uscita a maggio.

The Coral hanno annunciato l’ uscita del loro nuovo doppio album dal titolo “Coral Island”. Il decimo album uscirà il 7 maggio 2021 e sarà doppio. Pubblicato dalle label Run on Run Records e Modern Sky il nuovo album segue Move Through the Dawn che fu pubblicato dalla Ignition Records.

Coral Island è stato registrato ai Parr Street Studios di Liverpool e scritto ed eseguito da tutti i componenti della band: James Skelly, Ian Skelly, Nick Power, Paul Duffy e Paul Molloy che annunciano un ospite speciale tutto da scoprire.

https://thecoral.co.uk/

https://www.facebook.com/TheCoral

TRACKLISTING

1. Part 1 – Welcome To Coral Island

2. Lover Undiscovered

3. Change Your Mind

4. Mist On The River

5. Pavilions Of The Mind

6. Vacancy

7. My Best Friend

8. Arcade Hallucinations

9. The Game She Plays

10. Autumn Has Come

11. End Of The Pier

12. Part 2 – The Ghost Of Coral Island

13. Golden Age

14. Faceless Angel

15. The Great Lafayette

16. Strange Illusions

17. Take Me Back To The Summertime

18. Telepathic Waltz

19. Old Photographs

20. Watch You Disappear

21. Late Night At The Borders

22. Land Of The Lost

23. The Calico Girl

24. The Last Entertainer