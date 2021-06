Ryuichi Sakamoto e David Toop pubblicheranno un disco in vinile di un loro concerto in collaborazione.

La performance si è tenuta nel giugno del 2018 al The Silver Building di Londra con Sakamoto che si è esibito – naturalmente – al pianoforte oltre che alle percussioni e chitarra elettrica, mentre Toop ha utilizzato soprattutto il flauto, una chitarra lap steel preparata e varie altre diavolerie e sorgenti sonore.

La nuova release è intitolata “Garden Of Shadows And Light”, titolo che prende ispirazione dall’estetica del giardinaggio giapponese; in effetti il delicato lavoro di Sakamoto si abbina in maniera esemplare nell’edificazione di suoni di Toop sul piano elettroacustico e all’interno di una forma sottile di libera improvvisazione, che crea sempre nuovi spazi tra pause, silenzi e toni elettronici austeri.

Al contrario, nella seconda parte le cose prendono tutt’altre direzioni impreviste quando Sakamoto prende in mano una chitarra elettrica e si associa al rumore di Toop, con entrambi i musicisti che alzano il volume per uno sfogo di distorsioni roboanti e feedback frastornante. Naturalmente è quello che ci si aspetta da due menti del genere: direzioni totalmente imprevedibili.

“Garden Of Shadows And Light” sarà disponibile dal prossimo 9 luglio attraverso la label londinese 33-33. In rete è possibile trovare le immagini di quel concerto grazie alla radio NTS che ha collaborato alla realizzazione di questa uscita.

www.33-33.co

Autore: Luigi Ferrara