Beat Happening, in arrivo le ristampe dell’intera discografia. Ascolta.

L’11 novembre la Domino recordings pubblicherà la ristampa in vinile dell’intero catalogo della band americana Beat Happening. La seminale trio di Olympia, formato da Calvin Johnson [fondatore della storica etichetta K Records], Heather Lewis e Bret Lunsford, negli ani 80/90 ha trasformato la scena musicale underground internazionale. Nel 2019, la band ha pubblicato We Are Beat Happening, un cofanetto che abbraccia tutta la carriera e conteneva versioni dei loro album rimasterizzati da Frank Arkwright agli Abbey Road Studios. Il cofanetto è andato sold out e così la label inglese Domino ha deciso di rimasterizzare i sei album (l’omonimo del 1985, Jamboree del 1988, Black Candy del 1989, Dreamy del 1991, You Turn Me On del 1992 e la compilation di rarità e B-side del 2003 Music to Climb the Apple Tree By) e li immetterà sul mercato come LP separati.

Jamboree, Black Candy, Dreamy, You Turn Me On e Music To Climb The Apple Tree By saranno disponibili in classico vinile nero mentre l’album omonimo sarà disponibile in doppio vinile.

Di seguito potete ascoltare “Indian Summer” recentemente pubblicato per la serie FX Reservation Dogs.

