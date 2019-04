In giro da 33 anni i pisani Liars, dopo molti cambi di batteristi, si sono stabilizzati dal 2009 e si rifanno vivi a otto anni dalla pubblicazione dell’ultimo singolo “Salvation/can’t stay away from you”. Come nelle origini hanno mantenuto il sound neo-psichedelico con cui impazzavano negli anni ’80. Mantengono, in questo nuovo lavoro, inalterate le attitudini rock’n’roll, insieme agli istinti primordiali del garage-punk. Il disco risulta quindi completo e variegato. Si passa, infatti, dalle istanze hard rock, con forti tratti psichedelici di “Cruisers of the night” al rock’n’roll-beat anni ’80 di “She never cries, he never smiles”, fino allo psichedlic-funk-rock dei cinque minuti e mezzo di “Absolutely scared”. In mezzo troviamo i ritmi circolari in chiave semi-punk di “Dark sin”, il beat-rock di “What have you learned?” e il tiro rock squadrato e preciso di “I say to you”. Ben tornati the Liars!

autore: Vittorio Lannutti