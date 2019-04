Il nuovo album di inediti, l’undicesimo lavoro in studio, di Vinicio Capossela si intitola “Ballate per uomini e bestie”, verrà pubblicato il 17 maggio da La Cùpa/Warner Music Italy.

Presentato dall’autore come “Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura”, il nuovo disco viene anticipato dall’uscita de “Il povero Cristo”, brano che riferisce dell’incapacità dell’uomo di salvarsi seguendo il precetto in cui è racchiusa tutta la Buona Novella: “ama il prossimo tuo come te stesso”. Un precetto semplice, ma evidentemente impossibile da realizzare. L’avidità, l’egoismo e l’ignoranza dell’uomo portano Cristo a rinunciare al suo insegnamento e a tornare infine sulla croce. “Cristo” racconta Capossela “incontra l’uomo e impoverisce fino a diventare il povero cristo che, sulla bocca di tutti, si fa sinonimo della condizione umana”.

Il videoclip – prossimamwnte disponibile on line – che accompagna il singolo, è scritto da Vinicio Capossela e Miriam Rizzo e girato a Riace, per la regia di Daniele Ciprì che firma anche la fotografia. Lo produce Groenlandia con il sostegno della Calabria film Commission. Gli interpreti del video sono Enrique Irazoqui, il celebre Gesù de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, e Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes nel 2018 per Dogman. Il ruolo femminile è affidato a Rossella Brescia.

Il tour teatrale di Ballate per uomini e bestie, previsto per l’autunno prossimo, sarà anticipato nei prossimi mesi da una serie di concerti-atti unici concepiti appositamente per luoghi specifici, dando rilievo ai brani e alle tematiche del nuovo album. Di seguito le prime date confermate:

25 maggio Sermoneta (LT) – Castello Caetani – Maggio Sermonetano

08 giugno Verona - Teatro romano – Festival della Bellezza

07 luglio Spoleto (PG) – Piazza Duomo – 62Spoleto Festival dei 2Mondi

08 luglio Pisa (PI) – Piazza dei Cavalieri – Numeri Primi – Pisa Festival

19 luglio Sant’Anticoco (SU) – Arena Fenicia – Arena Fenicia Festival

21 luglio Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni – Rocce Rosse Blues Festival

25 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castelgrande di Bellinzona – Castle On Air

06 agosto Massa d’Aalbe (AQ) – Anfiteatro romano di Alba Fucens – Festiv’Alba All’alba del mondo

