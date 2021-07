Billy Bragg, decimo album ad ottobre. Ascolta il primo singolo.

Tra gli artisti inglesi più autorevoli, dietro ai suoi testi, carichi di impegno politico e sociale, si nasconde un raffinato autore di musica pop, tra brani intimi e storie d’amore. A cinque anni di distanza da ‘Shine A Light’, Billy Bragg annuncia ‘The Million Things That Never Happened’, il nuovo album di studio, il decimo, in arrivo l’8 ottobre per la Cooking Vinyl – Egea Music, anticipato dal brano ‘I Will Be Your Shield‘.

Registrato con il produttore Romeo Stodart e Dave Izumi agli Echo Zoo Studio di Eastbourne (Regno Unito), ‘The Million Things That Never Happened’, il primo album blues pandemico dei nostri tempi, ma anche un sincero inno alla resilienza umana, contiene 12 gemme soul rock.

https://www.billybragg.co.uk/

https://www.facebook.com/billybraggofficial/