Hockman, cantautore sudafricano, benché abbia debuttato tardi, sta recuperando il tempo perduto. “Becoming” è giunto al quinto disco e il suo stile, sempre imperniato sul folk, è accogliente e avvolgente in tutte le sue sfaccettature.

“Becoming” si caratterizza per un sound che si miscela con un pop soffuso, intarsiato da elettronica e blues. Il suo approccio alla musica, è ragionato, attent,o colto, per cui se in “The days of our lives” si lascia andare ad un indie slaker con cambi di tempo post rock, in “Somewhere else” e “Top of the hill” si avvolge in un folk intimo ed emotivamente coinvolgente. Il pop colto di “Untitled” sostiene un cantautorato ben scandito, mentre il pop-rock si scontra in modo dialettico con il post-rock nella soft “Talking to a man”. “Coming in” è il brano in cui l’elettronica emerge con maggiore forza, grazie ad una ritmica sostenuta, al contrario di quanto avviene in “Dreaming”, nella quale il pop elettronico è decisamente più morbido, grazie anche l’incrocio con la chitarra acustica.

autore: Vittorio Lannutti