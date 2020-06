Harmonious Thelonious, il nuovo album in estate su Bureau B.

Harmonious Thelonious è il progetto solista del prolifico compositore di Dusseldorf Stefan Schwander, attivo già dalla metà degli anni novanta e conosciuto anche e soprattutto come Antonelli alternato a Antonelli Electr., o anche con gli altri pseudonimi Rhythm Maker, Repeat Orchestra e per il riuscitissimo progetto di inizio millennio A Rocket in Dub.

Il produttore, da sempre molto dinamico, come di consueto negli ultimi tempi aveva rilasciato una lunga striscia di EP e singoli per varie label e per il prossimo album sarà ospitato dalla grande famiglia della Bureau B:

“Ero impegnato a sperimentare ritmi più noisy quando la Bureau B mi ha chiesto se volevo pubblicare un album insieme a loro. Stavo puntando a un suono più industrial; piatti risvoltati, loop generati da fonti non musicali come una porta sbattuta e ho avuto la sensazione che ciò si sarebbe ben allineato con la storia della Bureau B”

Il nuovo album sarà intitolato “Plong”, verrà pubblicato dalla label anseatica il prossimo 28 agosto e conterrà nove tracce che un pò sintetizzeranno tutta la discografia del musicista tra minimalismo americano, ritmiche africane e melodie europee.

In rete i primi ritagli di alcuni brani presenti sul disco che sarà disponibile in CD, in vinile e download digitale.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo Credit: Fotoschiko

Harmonious Thelonious – Plong – Tracklist

1. Original Member Of A Wedding Band

2. Höhlenmenschenmuziek

3. Geistertrio Booking

4. Abu Synth

5. Mumba

6. Young Kong

7. Interpretation de Reve±

8. The Roller

9. Totentanz