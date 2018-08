Axel Willner aka The Field, torna a produrre un nuovo album a due anni di distanza dal precedente “The Follower”, pubblicato appunto nel 2016.

Questo lavoro in via di lancio trattasi del sesto pubblicato per Kompakt Records, in un legame che vede l’autore svedese con il negozietto di Werderstrasse a Colonia in partenariato ormai dalla metà dello scorso decennio, passando per l’acclamato disco d’esordio del 2007 “From Here We Go Sublime”.

Il full lenght in oggetto sarà intitolato “Infinite Moment” e comprenderà sei composizioni dall’inconfondibile tocco dell’autore scandinavo con lunghe e profonde trame atmosferiche in espansione su beat downtempo.

Il disco come ha dichiarato lo stesso Willner è rivestito di un’aura di speranza: “Hope is something I’ve been missing in the nowadays climate and this album is a relief to me, a type of comfort, like a moment that feels good and you don’t want to end”.

La release date è stabilita per l’inizio dell’autunno, precisamente il 21 settembre.

The Field – “Infinite Moment” – Tracklist

01. Made of Steel, Made of Stone

02. Divide Now

03. Hear Your Voice

04. Something Left, Something Right, Something Wrong

05. Who Goes There

06. Infinite Moment