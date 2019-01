Vi ricordate il suo 2005? Ryan Adams pubblicò ben tre album, “Cold Roses”, “Jacksonville City Nights” e “29″. Sicuramente uno degli artisti più prolifici. Poi alcuni anni di silenzio, anche se tra brani per San Valentino e collaborazioni illustre con Conor Oberst e Robyn Hitchcock non ha fatto sentire troppo la sua mancanza.

Oramai il prolifico cantautore, multistrumentista e producer americano ci ha abituato a livelli molto alti e così dalle sue nuove produzioni ci aspettiamo sempre molto. Ed eccolo allora che Twitta: “Ricordate l’anno in cui ho fatto 3 album? Rifacciamolo!”.

Il nostro non si è limitato a stuzzicare il suo pubblico ma ha anche pubblicato la copertina di quello che è il primo dei tre dischi dal titolo “Big Colors” già disponibile in pre-order qui: https://ukshop.paxamrecords.com/collections/big-colours?fbclid=IwAR02KH5S-xO5IZFoBExKdfspTPaBxcxEestsm5E-tkbr8bgiPc4uAiGDBIs

