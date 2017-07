Siamo lieti di annunciare la Siren Beach presso il Lido Sabbia D’oro a Vasto Marina che quest’anno vedrà un programma ricchissimo di appuntamenti. Il giorno la Siren Beach ospiterà show acustici, dj set e incontri e la notte si trasformerà in dancefloor con i dj set di Demonology, Alioscia (Casino Royale), Miz Kiara (Female Cut) e NEO. Inoltre Radio Sonica sarà mediapartner della Siren beach e trasmetterà in diretta dal Lido! Sarà possibile salire ai concerti in paese dalle 18 e poi la notte scendere ai DJ set servendosi della navetta gratuita.

Giovedì,venerdì, sabato e domenica i possessori di biglietti e abbonamenti potranno noleggiare ombrelloni e lettini a prezzi scontati, fare il bagno e godersi il sole con dj set curati dal Siren e molti set acustici!

Inoltre domenica festeggeremo la fine del festival con barbecue, live e dj set di Cumbia.

SIREN FESTIVAL:

Una cornice unica, una città storica affacciata sul mare che grazie alla sua invidiabile posizione negli anni si è affermata come uno dei luoghi più affascinanti del centro Italia. Vasto con le sue spiagge, i caratteristici vicoli del centro e le piazze che si affacciano come terrazze sul mare ospiterà la quarta edizione del Siren Festival, dal 27 al 30 luglio. Non una serie di concerti, ma un vero festival: 4 giorni di divertimento e relax, 5 palchi, oltre 30 live, dj set, ottimo cibo e mare!

Chi suonerà al Siren Beach:

Andrea Laszlo De Simone, Alioscia aka BBDAI frontmam e project leader della band Casino Royale, Cacao Mental (Trio Cumbiadelico Italo-peruviano capeggiato da Stefano Iascone e Kit David Ramos), Colombre, Max Casacci e Ninja dei Subsonica col moniker Demonology HiFi, i Gomma, Istituto Ialiano di Cumbia che raccoglie i rappresentanti dei gruppi contenuti nella prima compilation di Cumbia italiana contemporanea: sul palco Davide Toffolo (Pordenone), Stefano Iascone e David Kit Ramos dei Cacao Mental, Frannn, i romani Los3Saltos, FiloQ; Maiole, Matteo Vallicelli già metà dei Wildmen e batterista degli Smart Cops, Mesa, Miz Kiara, Mr Island, Old Fashioned Lover Boy, Persian Pelican, Pietro Berselli.

Date e orari di esibizione dei set dancefloor:

venerdì 28 luglio

00:30 / 02:00 • Alioscia

02:00 / 04:00 • Miz Kiara

sabato 29 luglio

00:30 / 02:00 • Demonology HiFi

02:00 / 04:00 • New Electronic Order

L’ingresso ai live e DJ SET in spiaggia è gratuito fino ad esaurimento posti e con priorità ai possessori di abbonamento!

Biglietti e abbonamenti

Pacchetto Siren Festival+ 3 giorni Siren Beach lettino 75 euro+d.p. / dal 13 al 20 luglio su sirenfest.com

Pacchetto Siren Festival+ 3 giorni Siren Beach lettino 75 euro+d.p. / dal 20 luglio su sirenfest.com

60 euro+d.p abbonamento venerdì e sabato

40 euro + d.p. venerdì

40 euro + d.p. sabato

www.facebook.com/sirenfestival

www.sirenfest.com