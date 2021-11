Fucked Up, in arrivo ristampa e compilation per Matador records. Ascolta un brano.

Il 25 marzo la Matador records onorerà i Fucked Up in occasione del decennale dell’album David Comes to Life. La label americana pubblicherà una limited-edition, in formato doppio vinile, della progressive-psychedelic-hardcore punk band canadese. La pubblicazione, supportata dalla traccia Do All Words Can Do, è una compilation di nove tracce che raccoglie rarità e lati B, tutti precedentemente disponibili solo su 7″, del 2011 anno di pubblicazione del terzo album del gruppo formato da Jonah Falco, Mike Haliechuk, Sandy Miranda e Josh Zucker i quali annunciano anche un tour britannico e nord americano.

Inoltre la Matador ristamperà per il 10 dicembre, ma solo in formato doppio vinile, proprio l’album David Comes to Life.

