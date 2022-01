Spoon: decimo album in arrivo. Ascolta i due singoli.

In vista del loro prossimo nuovo album dal titolo Lucifer On the Sofa, in uscita l’11 febbraio per la label Matador Records, gli Spoon condividono la traccia “Wild“; la seconda traccia dopo “The Hardest Cut”. Il decimo album della band americana (registrato nel 2018 presso gli studios Public Hi-Fi di Austin, Texas) è co-prodotto da Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) con contributi di Dave Fridmann, Justin Raisen e Gabe Wax. Di seguito il video di “Wild” diretto dai registi Ben Chappell e Brook Linder.

Lucifer on the Sofa - Tracklist

1. Held

2. The Hardest Cut

3. The Devil & Mister Jones

4. Wild

5. My Babe

6. Feels Alright

7. On The Radio

8. Astral Jacket

9. Satellite

10. Lucifer On The Sofa