Dall’esperienza accumulata in sei anni di Torino Synth Meeting – unico evento nello Stivale interamente dedicato al mondo del sintetizzatore e degli strumenti musicali elettronici – nasce una nuova iniziativa che si svolgerà anche per quest’occasione nel capoluogo piemontese.

La manifestazione prende il nome di Soundmit – International Sound Summit e si prefigge il valido intento di riportare a Torino le grandi fiere di strumenti musicali del passato contestualizzandole naturalmente a tempi e usanze correnti.

Il neonato evento fieristico sarà della durata di tre giorni, dal 3 al 5 novembre, periodo che ricade nella settimana dell’Arte di Torino che vedrà così convergere un notevole afflusso di persone in virtù delle tante iniziative culturali e artistiche promosse nella città della Mole; inoltre l’incontro sarà ospitato in una location d’eccezione: la storica Lavanderia a Vapore, affascinante teatro situato all’interno del parco della Certosa di Collegno.

Il meeting non è dedicato solamente agli strumenti musicali, l’orientamento è quello di riunire e mettere in relazione tutti gli operatori del settore.

Saranno quindi presenti musicisti, riviste, etichette, scuole e accademie, agenti di commercio, distributori, aziende e brand con uno spazio dedicato appositamente ai tanti makers che negli ultimi anni hanno dato una piccola scossa e un ulteriore pizzico di vivacità all’ambiente.

Gli altri spazi, o meglio le sezioni, saranno dedicate naturalmente ai sintetizzatori in primis: l’evento nasce dal lavoro dell’operosa associazione culturale Noisecollective, eredita sia lo spirito del Torino Synth Meeting (che si svolgerà a fine maggio) sia il motto “da musicisti per musicisti“.

Ci saranno inoltre un DJ Point, un’area destinata ai Software, Pro Audio, Etichette, Strumenti Musicali Tradizionali e Artigianali, infine vi è anche una sezione destinata alla didattica con le Scuole e Accademie.

Il primo dei tre giorni sarà riservato esclusivamente agli addetti del settore, mentre nelle giornate aperte al pubblico oltre gli spazi espositivi ci saranno workshop, showcase e performance live. I giornalisti e i musicisti accreditati avranno altresì la possibilità di esaminare i prodotti in anteprima,

assistere alle dimostrazioni, provare tutti gli strumenti in esposizione e interagire con i produttori e rappresentanti delle aziende presenti.

Il Soundmit è organizzato dall’associazione culturale Noisecollective nata dall’incontro tra Francesco Mulassano e Luca Torasso, organizzatori del Torino Synth Meeting e Luca Minelli, ideatore e “gestore” del gruppo su Facebook Synth Café.

L’associazione negli ultimi tempi si è caratterizzata per la vitalità delle proprie attività concretizzate in interessantissimi appuntamenti come il MOD01 legato al TOday Festival, un Open Day, alcuni workshop e una Modular Synth Masterclass guidata dall’esperto performer statunitense Gino Robair.

Aderiscono a quest’iniziativa di associazionismo anche Ultrasonica.it, portale di informazione musicale attivo dal 2004 e infine Strumenti Musicali Usati, altro gruppo su Facebook dedicato alla compravendita e lo scambio appunto di strumenti musicali.

Soundmit è supportato da IMSTA (International Music Software Trade Association), dal DAMS dell’Università di Torino, dagli ARTURIA User Groups italiani ed è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino.

Freak Out Magazine è media-partner dell’iniziativa.

Autore: Luigi Ferrara

www.soundmit.com

www.facebook.com/soundmit