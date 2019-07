Seconda abbondante ondata di nomi per il Berlin Atonal 2019. Più che una ondata andrebbe definita ‘maremoto’, il festival berlinese riesce sempre a stupire per la varietà e la tipicità della proposta.

Come già anticipato il mese scorso, questa edizione della storica kermesse si svolgerà come di consueto per cinque giorni da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre negli spazi dell’imponente struttura dell’ex centrale elettrica di Berlino Est in pieno quartiere Mitte, la Kraftwerk Arena che ingloba anche i club coinvolti Tresor, Ohm e Globus.

Il programma al termine dei tre cicli comunicativi raggiungerà i cento nomi che proporranno anteprime mondiali, show multimediali e collaborazioni esclusive.

Nella prima carrellata di annunci è stata confermata la presenza di Aho Ssan, Alessandro Cortini, Cyprien Gaillard, E-Saggila, Félicia Atkinson, Function, HTRK, Kali Malone + Rainer Kohlberger, Lee Gamble, Nene H., Nervous System 2020, Nivhek, Nkisi, Objekt + Ezra Miller, Pablo’s Eye, Roly Porter + MFO, Shackleton, Soho Rezanejad, UCC Harlo, Violet.

Di seguito l’elenco delle nuove aggiunte in attesa del programma definitivo che verrà comunicato nei prossimi giorni. Una curiosità, alla manifestazione sarà presente anche il musicista siciliano Alfio Antico.

Alfio Antico – live

Amnesia Scanner – live A/V

Chee Shimizu

Clara 3000

Dea

dBridge presents Black Electric – live, W.P.

Elena Colombi b2b Jon K

Mi†ra presents nine-sum sorcery- live, W.P.

Helm – live

JK Flesh – live

Marshstepper presents Deceivers of the Moments Presence – live A/V, W.P.

Metrist

Mina

Mixmaster Morris

MY DISCO – live

Pavel Milyakov – live

Phuong Dan b2b Zozo

Samuel Kerridge + Taylor Burch present The Other – live A/V, W.P.

Shapednoise + Pedro Maia present Aesthesis – live A/V, W.P.

SHYBOI

Slow White Fall – live, W.P.

Sybil

Terrence Dixon – live

Vladislav Delay with AGF present Rakka – live A/V, W.P.

West Mineral Ltd. presents Malleable Music, W.P.

Yousuke Yukimatsu

Ziúr – live

www.berlin-atonal.com

Autore: Luigi Ferrara