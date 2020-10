Maxïmo Park, nuovo album dal titolo Nature Always Wins. Ascolta i singoli.

Uscirà il 26 febbraio per Prolifica Inc [PIAS] il nuovo album dei Maxïmo Park. Il settimo album è intitolato Nature Always Wins anticipato da due singoli “Baby, Sleep” e “Child Of The Flatlands Commentary”.

“Nature Always Wins è una sorta di esame approfondito sulla nozione del sé , dell’identità in quanto band e di quella dell’umanità in generale - racconta la band – Il titolo dell’album fa riferimento al famoso dibattito Natura contro Cultura. L’argomento di discussione è se il cambiamento è in grado di avvenire sotto l’influenza del tempo, della prospettiva e dell’ambiente, o se siamo destinati ad essere vincolati dalla nostra genetica, chiedendoci “chi siamo, chi vogliamo essere e abbiamo controllo su tutto ciò?”

La scrittura dei nuovi brani è iniziata la scorsa estate con Smith, Lloyd e English alla ricerca di un quarto membro diverso; un produttore che sarebbe stato anche musicista. L’arrivo del produttore di Atlanta e vincitore di un Grammy Ben Allen (Animal Collective, Deerhunter) ha permesso alla band di suonare e creare in libertà messa in discussione dal lockdown che ha imposto alla band di sfruttare al massimo le tecnologie a disposizione per registrare in tempo reale da una parte all’altra del mondo – loro a Newcastle e Liverpool e Allen ad Atlanta.

Il Secondo singolo “Baby, Sleep” è un mondo di energia pop guidato dall’inconfondibile chitarra di Duncan Lloyd e dai fraseggi abili di Paul Smith.

Paul Smith commenta: “Sono così felice che siamo riusciti a fare questo album durante il lockdown, visti i tempi impegnativi per tutti. Dopo quasi 4 anni da Risk To Exist, volevamo esplorare nuovi territori musicali (per noi) senza sacrificare il nostro stile caratteristico e i nostri testi sinceri. Come sempre, il trascorrere del tempo si fa sentire, ma i brani contengono tanto affetto per il passato e sono presenti cenni occasionali al tempo difficile che stiamo vivendo. Baby Sleep offre uno sguardo leggero alla natura surreale della mancanza di sonno, e il modo in cui distorce la normalità in una società capitalistica.”

