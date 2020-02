Tim Burgess del gruppo The Charlatans annuncia il nuovo album solista.

Tim Burgess, storico frontman degli inglesi The Charlatans, annuncia il nuovo album solista in uscita il 22 maggio su Bella Union. E’ disponibile on line il video singolo del brano “Empathy For The Devil”.

Tim Burgess evoca un sound elettrizzante e pieno di vita con il nuovo album I Love The New Sky. Cantante, capo di un’etichetta, DJ e autore, Tim è stato una presenza fondamentale in numerosi album nel corso degli anni, portando sempre entusiasmo, positività e molteplici influenze, che insieme illuminano il cammino di coloro che lo portano nel cuore.

Mentre era nei The Charlatans, l’energia infaticabile di Tim ha alimentato la band nel corso dei loro tredici album e la sua avventura solista non è stata da meno, ora scalando nuove vette nel 2020 con il suo quinto album I Love The New Sky. Pubblicato da Bella Union, l’album contiene brani perfettamente legati fra loro che parlano della quotidianità e dell’esperienza universale, di amore e rabbia, di perdita e possessione, e sono accomunati da arrangiamenti elaborati ma allo stesso tempo naturali e dalle incredibili abilità di Tim con le melodie.

https://www.facebook.com/timburgessmusic/

https://timburgessmusic.com/

I Love The New Sky tracklist:

1. Empathy For The Devil

2. Sweetheart Mercury

3. Comme D’Habitude

4. Sweet Old Sorry Me

5. Warhol Me

6. Lucky Creatures

7. The Mall

8. Timothy

9. Only Took A Year

10. I Got This

11. Undertow

12. Laurie

fonte: com. stampa