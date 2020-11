The Kills, a dicembre esce una raccolta di b-side e brani rari. Ascolta due estratti.

Il duo The Kills annuncia Little Bastards, una raccolta di b-side e brani rari che ripercorrono la loro straordinaria carriera, la cui uscita è prevista per l’11 dicembre su Domino. Si parte dai primi singoli in 7” pubblicati nel 2002 per arrivare fino al 2009. Tutto il materiale è stato rimasterizzato per l’occasione e la raccolta sarà disponibile su CD, doppio vinile e in digitale e includerà alcuni brani mai stampati su vinile prima d’ora.

Tra gli altri, ci sarà anche la demo inedita di “Raise Me”, risalente al 2008-2009, era di Midnight Boom. Alison Mosshart e Jamie Hince hanno anche prodotto e diretto un nuovo straordinario video per il brano mai pubblicato prima.

Guarda il video di “Raise Me (Demo)” e di “Passion is Accurate“.

Il titolo dell’album ironizza sul triste destino di queste incredibili registrazioni di brani spesso grezze, intime e immediate: in molti casi si tratta di tracce che avrebbero dovuto diventare bonus track di qualche album ma che sono state dimenticate poco dopo. Little Bastard è anche il soprannome che i The Kills avevano dato alla drum machine che li ha accompagnati per i primi anni della loro carriera e che gli ha consentito di esistere come duo. “Era un Roland 880”, dice Jaime, “che non è proprio una drum machine ma un sequenziatore, un registratore a 8 tracce con la sua drum machine incorporata, ed è il supporto su cui registravamo tutti i nostri beat”.

Little Bastards sarà disponibile su CD, LP e su tutte le piattaforme digitali. La Deluxe Edition arriva in doppio vinile giallo gatefold.

http://thekills.tv/

https://www.facebook.com/TheKills/

fonte: com. stampa