Diemen Sniep – Life Without Adrenaline (Jaune Orange)

“Life Without Adrenaline” è il disco di debutto di questa band di rock sperimentale guidata dal polistrumentista Chad Levitt. Profondamente ispirati da Swans, Daughters, e tutti quei gruppi che fanno del rock noise-epico la loro bandiera, i belgi con questi sei brani dimostrano di stare al passo dei nomi più blasonati. Questo aspetto emerge soprattutto in due brani: il primo è “NOIR”, brano complesso, che non solo omaggia gli Swans ma utilizza anche diversi cambi di registro stilistico tra momenti noise e sperimentazioni. Il secondo è “The Heat” che nei suoi oltre undici minuti parte con un noise inquietante fatto di drones ed elettronica per poi intrecciare le sonorità tanto care a Ulann Bator e soprattutto ai Godspeed You! Black Emperor. Con “Consequences” i nostri enfatizzano l’epicità e con “Drain” riescono a trovare la quadratura del cerchio nel coniugare shoegaze e post rock.

https://www.facebook.com/diemensniep

https://diemensniep.bandcamp.com/album/life-without-adrenaline

autore: Vittorio Lannutti