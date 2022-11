This Is Sparklehorse, il nuovo docu film sulla vita di Mark Linkous

This Is Sparklehorse è il nuovo documentario sulla musica del compianto Mark Linkous con presentazioni illustre come quelle di David Lynch, Jason Lytle dei Grandaddy, Emily Haines dei Metric, Adrian Utley dei Portishead e altri che discutono della vita e dell’eredità dell’influente cantautore e produttore.

This Is Sparklehorse è stato realizzato dai registi britannici Alex Crowton e Bobby Dass di Bo-Ho Films. È scritto e narrato da Angela-Faye Martin.

Linkous ha pubblicato il suo primo album Sparklehorse, Vivadixiesubmarinetransmissionplot, nel 1995. L’ultimo album Sparklehorse, la collaborazione Dark Night of the Soul, è stato pubblicato nel 2010, pochi mesi dopo che Linkous si è suicidato all’età di 47 anni.

https://marklinkous.com/

https://www.facebook.com/sparklehorse