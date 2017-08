Dopo l’anticipazione con “Listen To Your Heart”, “All This Life” è il primo video/singolo ufficiale e title-track del nuovo album in arrivo il 1° settembre via Cooking Vinyl/Edel.

James Walsh, lead singer e chitarrista della band, afferma, sul nuovo video: “‘We are delighted with new video. Robbie Knox and his team did a fantastic job of capturing the essence of the song. The lighter moments of enjoyment with good friends are the fuel that gets us through the more testing or mundane times in life’.

Il quinto album di studio arriva ad otto anni di distanza da “All The Plans”, l’ultimo lavoro pubblicato nel 2009, e vede gli Starsailor in una nuova veste, più energica, rigenerata ed in ottima forma, come dimostra la loro recente performance all’Isle of Wight Festival ed al British Summer Time a Londra, in apertura a Phil Collins e Blondie. www.starsailorband.co.uk

www .facebook.com/ starsailorofficial

La tracklist:

1. Listen To Your Heart

2. All This Life

3. Take a Little Time

4. Caught in the Middle

5. Sunday Best 6. Blood

7. Best of Me

8. Break the Cycle

9. Fallout

10. FIA (F**k It All)

11. No One Else

fonte: com. stampa