A sette anni di distanza dall’ultimo “The Wilderness” (2016), The Explosions In The Sky hanno fatto ritorno con “End”, il loro settimo album in studio pubblicato a settembre 2023 dalla label Bella Union e contenente il singolo “Ten Billion People“.

“End”, il misterioso settimo album del quartetto di Austin, trae ispirazione dall’oscurità ma si trasforma in una riflessione rumorosa, drammatica e selvaggia sulla vita e sulla morte. Noti per essere autori di “mini-sinfonie catartiche”, i loro potenti brani strumentali evocano romanticismo e tragedia.

Una delle band americane tra le più attese in Italia si esibirà tra l’8 e il 10 agosto (la data precisa ancora da annuciare) a Castelbuono (Pa) all’interno del Ypsigrock festival e successivamente l’11 agosto al festival Acieloaperto di Cesena.



http://www.explosionsinthesky.com/

https://www.facebook.com/ExplosionsInTheSkyMusic

https://www.instagram.com/explosionsinthesky