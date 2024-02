L’edizione 2024 del festival londinese All Points East conferma l’ottimo approccio artistico degli organizzatori. Lo scorso agosto già avemmo modo di frequentarlo e tra un programma ricco, e variegato, e una buona organizzazione valutammo positiva l’esperienza. In queste ore il noto festival, che si svolge a Victoria Park, annuncia una serie di grandi nomi che vanno ad aggiungersi agli headliner LCD Soundsystem che il 23 agosto suoneranno con Jai Paul, Pixies, Floating Points. Co-headliner del bill di quest’anno sarà l’accoppiata Death Cab For Cutie e The Postal Service di scena domenica 25 agosto insieme (leggi la news) alle icone degli anni 2000 Gossip, i pilastri dell’indie-pop francese Phoenix e il punk-alt-rock delle Sleater-Kinney, che hanno appena pubblicato il loro undicesimo album “Little Rope”. In cartellone troviamo anche The Decemberists, Yo La Tengo, Teenage Fanclub, Wednesday e Soft Launch, quindi il pubblico avrà francamente l’imbarazzo della scelta!

La line up del 24 agosto invece sarà più electro oriented e sui palchi troveremo: Justice, Pinkpantheress, 2manydjs, Bambii, Brutalismas 3000, George Riley, horsegiirL, I.Jordan (live), John Glacier, Mura Masa (DJ Set), Romy, Sega Bodega, Shygirl presents Club Shy, Skin on Skin & Kettama, Tiga & Hudson Mohawke present Love Minus Zero, Vegyn (Live), Yaeji (Live), Yves Tumor,

L’All Points East è un festival atipico poichè si svolge in più week end di agosto, infatti per il giorno 17 agosto la line up annunciata ha un sapore molto più black: Loyle Carner, NAS, Ezra Collective, Sainte, Joe James, Enny, Navy Blue sono il fantastico programma che infiammerà i palchi allestisti a Victoria Park.



