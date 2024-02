A24 Music, costola discografica della famosa casa di produzione cinematografica indipendente americana, ha prodotto la compilation ‘Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense’ come celebrazione della recente ripubblicazione dell’iconico live album e film concerto ‘Stop Making Sense’, diretto 40 anni fa da Jonathan Demme, del gruppo Talking Heads.

Il lancio di ‘Everyone’s Getting Involved …’ è stato affidato alla alla cover dei Paramore (nella foto) dell’inno generazionale ‘Burning Down The House“, perla della discografia della band di David Byrne, Tina Wymouth, Jerry harrison e Chris Frantz.



Le altre band che partecipano sono: Badbadnotgood, Blondshell, The Cavemen, Chicano Batman Feat. Money Mark, Dj Tunez, El Mató A Un Policía Motorizado, Girl In Red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Lorde, Miley Cyrus, The National, Teezo Touchdown E Toro Y Moi.



Il disco ha la stessa scaletta del live album ‘Stop Making Sense’, 16 artisti alle prese con i classici dei Talking Heads che si spera porteranno una nuova generazioni di ascoltatori al culto della celebre band della grande mela.



La A24 ha riportato il film concerto in versione rimasterizzata 4K nelle sale IMAX cinematografiche americana, registrando file da record fuori dai cinema e facendo nascere un nuovo incredibile interesse per la band di David Byrne.



In occasione delle proiezioni i Talking Heads si sono riuniti per parlare al pubblico delle loro memorie al riguardo del film e del disco usciti 40 anni fa.



https://a24films.com/films/stop-making-sense

photo credit – A.J. Gibboney