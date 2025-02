I New Model Army annunciano il loro nuovo album dal vivo, “Live SO36”, in uscita il 28 marzo 2025 su etichetta earMUSIC.

Crudo, senza filtri e traboccante di energia, così viene presentato “Live SO36”, cattura la band nella forma più viscerale. Si tratta della performance live registrata il 16 luglio 2022 al leggendario locale SO36 di Berlino, con 19 canzoni, tra cui diversi tra i brani preferiti dai fan come “The Hunt”, “Vengeance” e “Poison Street” e canzoni più rare di tutte le epoche della lunga storia della band. Il live album può essere visto come un seguito al loro disco dal vivo del 2023 “Sinfonia”, che era stato registrato il giorno prima.

“Live SO36” sarà disponibile in formato ‘2CD+DVD Digipak’, che include l’audio e il video dello show completo, e ‘Black 2LP Gatefold’. La prima stampa di entrambi i formati include un download audio per l’inedito show 2, registrato un giorno dopo, il 17 luglio 2022.



