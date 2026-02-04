Per oltre quarant’anni, ogni tentativo di riportare in vita i Muppet sul piccolo schermo si è scontrato con una magia difficile da eguagliare. Dopo Muppets Tonight negli anni ’90 e la serie del 2015, nessun reboot è riuscito a catturare pienamente il caos geniale e il spirito “facciamo uno spettacolo!” del mitico The Muppet Show originale, in onda dal 1974 al 1981. Invece di forzare Kermit, Miss Piggy, Fozzie e Gonzo a confrontarsi con l’era dei social media, per il 50° anniversario della serie, Seth Rogen e il regista Alex Timbers hanno avuto un’intuizione tanto semplice quanto brillante: tornare alle origini.

La formula è quella che ha conquistato il mondo: il palcoscenico di vaudeville, il backstage pieno di gag, e il famoso cartello “The Muppet Show Tonight”. L’occasione è uno speciale in esclusiva su Disney+, disponibile dal 4 febbraio, presentato come un “one-off” ma con la speranza di aprire a nuovi episodi.

«Siamo così emozionati di essere tornati dove tutto è iniziato, e poi finito, e forse sta ricominciando… dipende da come andrà stasera», dichiara Kermit alla platea, mettendo subito in chiaro la posta in gioco.

A ricoprire il ruolo di guest star ufficiale – il primo dopo Shirley Bassey 34 anni fa – è la pop star Sabrina Carpenter, che si trova a duettare (e a competere) con niente meno che Miss Piggy. Ma il cast di celebrità non finisce qui: oltre allo stesso produttore Seth Rogen, ci sarà anche Maya Rudolph, in un mix perfetto tra nuovo e vecchio glamour.

E naturalmente, non mancheranno nessuno dei personaggi amatissimi dai fan: dal caos sperimentale del Dr. Bunsen Honeydew e Beaker, alle intemperanze filosofiche di Gonzo, alle melodie al piano di Rowlf, fino alle battute ciniche dei due vecchietti in balconata, Statler & Waldorf. E come dimenticare la fantastica house band Dr. Teeth & The Electric Mayhem?



https://muppets.disney.com/

https://www.youtube.com/@MuppetsStudio