Dopo sette anni di attesa, Neko Case torna con un nuovo album: Neon Grey Midnight Green, il seguito di Hell-On (2018), uscirà il 26 settembre per Anti-. Nel frattempo, i fan possono già ascoltare il primo singolo, “Wreck“, disponibile in streaming.

In una dichiarazione, la cantautrice ha sottolineato l’importanza della sua scelta di autoprodurre il disco: “Ci sono ancora pochə producer donne, non binary o trans. Spesso non ci considerano nemmeno un’opzione. Sono orgogliosa di dire che ho prodotto questo album. È la mia visione, il mio potere di veto, il mio gusto.”

Il 2024 si conferma un anno intenso per Neko Case: a gennaio ha pubblicato la sua memoir, The Harder I Fight, The More I Love You, diventata un bestseller del New York Times, e a ottobre partirà per un tour nordamericano, che debutterà il 1° ottobre a Woodstock, New York.



