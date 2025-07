Gli Animal Collective condividono il singolo “Love on the Big Screen”, il loro primo nuovo brano del prodotto dal frontman Avey Tare insieme ad Adam McDaniel (fondatore dei Drop of Sun Studios), il pezzo sarà disponibile su un vinile 7″ in uscita il 1° agosto per l’etichetta Domino, accompagnato dal lato B inedito “Buddies on the Blackboard”.

Dopo aver celebrato i 20 anni del loro album cult Sung Tongs (2004) con una riedizione e il live Sung Tongs Live at the Theatre at Ace Hotel, e dopo l’uscita dell’ultimo LP Isn’t It Now? (2023), la band di pop psichedelico statunitense continua a deliziare i fan con nuove sonorità. Intanto, Panda Bear, uno dei membri del collettivo, ha appena pubblicato il suo ultimo lavoro solista, Sinister Grift, lo scorso marzo.

