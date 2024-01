Uno dei tre membri dei The xx ritorna con il nuovo brano dal titolo “It’s So Good“. Jamie XX ha pubblicato il brano, tramite etichetta Young, che fa parte della colonna sonora dell’ultima campagna Chanel Coco Crush. La traccia è disponibile on line e viene descritta come: è un inno sottilmente euforico che si sviluppa in oltre quattro minuti e mezzo di tensione e rilascio.



“It’s So Good” è la prima nuova musica di Jamie in più di un anno ed è destinata a basarsi sul successo dei singoli “Let’s Do It Again” e “Kill dem” del 2022. Nel frattempo, il 2023 ha visto l’artista, DJ e produttore londinese perfezionare e sviluppare il suo acclamato spettacolo dal vivo nei festival di tutto il mondo insieme a una serie di date nordamericane con LCD Soundsystem e IDLES come parte della Re:SET Concert Series. Lo spettacolo è diventato così pubblicizzato che l’apparizione di Jamie al Forest Hills Stadium, Queens, NY è stata in qualche modo inclusa nella recente lista dei “Migliori album del 2023” di Variety con la rivista che esclamava “anche se questo non è un album ufficiale, il DJ set che si sta portando in giro il mondo negli ultimi mesi mostra quanto brillantemente la sua musica si sia evoluta negli ultimi otto anni… Si tratta di un’ora di musica caleidoscopica e di vasta portata che ho ascoltato su YouTube tanto quanto qualsiasi altro album quest’anno”.

Inoltre, Jamie ha recentemente lavorato con la sua compagna di band dei The xx, Romy, sul suo acclamato album solista Mid Air, co-producendo il singolo “Enjoy Your Life” insieme a Fred… e Stuart Price. Ciò segue il suo lavoro di produzione dell’altrettanto acclamato album solista di debutto di Oliver Sim del 2022, Hideous Bastard.



http://jamiexx.com

https://instagram.com/jamie___xx

https://www.facebook.com/jamiexxofficial

