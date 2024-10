Il 8 ottobre, tramite Eternal Yip Eye Records e la Thirty Tigers, uscirà il classico album dell’outsider della musica americana: Artistic Vice. Era il 1991 quando Daniel Johnston pubblicò una raccolta di brani, prima di allora usciti esclusivamente in autoproduzione e su musicassetta, che diventarono il suo primo full-lenght ufficiale pubblicato dalla label Shimmy Disc. Artistic Vice quindi è da considerare il primo album in studio del cantautore di Sacramento e icona del genere outsider e lo.fi. Il titolo, cronologicamente parlando, è il suo dodicesimo in totale, contando i suoi nove demo tape ampiamente distribuiti, due precedenti tentativi falliti di album in studio, (Continued Story e 1990), e la collaborazione con Jad Fair. Fu il suo primo album completo registrato dopo una pausa di tre anni. Oggi viene ristampato e avrà una Collector’s Edition in doppio LP.

Questa nuova edizione è stata rimasterizzata da Kramer, che all’epoca fu il produttore artistico e discografico (in quanto titolare della Shimmy Disc.

Nel secondo LP che compone questa ristampa troverete 16 outtakes, prove e brani inediti che avrebbero dovuto costituire l’album originale nel 1991. Inoltre l release è fornita di un libretto con foto rare e opere d’arte di Johnston e ricordi dei membri della Third Eye Band. La nuova stampa è disponibile su vinile color pesca e azzurro.

Di seguito potete ascoltare l’inedito brano, sgangheratissimo e per questo motivo una gemma, “All Good Children Got To Die“.



