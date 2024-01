Il musicista di Long Island Vance Brescia formò all’inizio degli anni ’80 una band punk-pop influenzata dai Beatles, molto simile a quelle di Tommy Marolda (The Toms) e di Paul Collins (The Beat). I Mosquitos proponevano una miscela di Merseybeat, punk e new wave, che era in realtà in anticipo sui tempi. Ma erano pronti per la celebrità degli anni ’80, come e forse più di band contemporanee come Fuzztones, Lyres Cheepskates, Chesterfield Kings, Vipers ed Unclaimed. Lo dimostrò il fatto che la title track dell’EP che la band pubblicò “That Was Then, This Is Now” fu scelta da Clive Davis della Arista Records per essere registrata dai Monkees come singolo di ritorno nel 1986, dopo un lungo periodo di inattività. La versione dei Monkees entrò nella Top 20 quell’estate. Poco dopo, il gruppo si sciolse.

Vance Brescia e compagni non lasciarono tracce discografiche se non quel solo Ep di cinque pezzi ed il brano “Dan Well” che venne incluso nella seminale compilation su cassetta Garage Sale! Edita dalla Roir nel 1985.

Oggi ci pensa la meritoria Area Pirata ad assemblare questo “In The Shadow” e che potremmo considerare come il primo album dei Mosquitos, raccogliendo i brani registrati in studio, partendo dai demo del 1982 e 1983, unite ai brani dell’Ep presentati in dei mix migliori, insieme ad altre canzoni mai edite in precedenza. Il tutto per un totale di 13 brani che in pratica dovrebbero essere circa un terzo di quelle scritte e che venivano presentate in concerto dalla band.

Dentro questo album c’è un insieme di pezzi estremamente godibili partendo dai chiari riferimenti agli amati Beatles (Don’t Know Why, Quit It), al garage rock (Darn Well), passando per il power-pop di You Don’t Give a Hang (about Me), i brani cardine di quella breve produzione come I’m So Ashamed e naturalmente, That Was Then, This Is Now. Ma tutti i brani sarebbero meritori di essere citati a dimostrazione di come la scrittura di Vance Brescia potesse essere annoverata tra le eccellenze emerse in quella irripetibile stagione.

“In The Shadow” è un disco che non solo potrà essere apprezzato dai nostalgici della stagione d’oro del revival neo psichedelico degli Eighties, ma anche da chi ama il rock delle origini.



