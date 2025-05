Due band iconiche, un unico palco. The Antlers e Okkervil River (nella foto) hanno appena rilasciato Band Together, un album live che cristallizza la magia della loro collaborazione sul palco. Un progetto nato dalla fusione delle loro identità musicali, come racconta Peter Silberman degli Atlers:

“Diventiamo una superband, mescolando suoni e storie. Volevamo che chi ascolta potesse rivivere l’energia di quelle serate.”

Registrato in quattro città (da Washington DC a Copenaghen), il disco è un viaggio emozionale attraverso versioni riarrangiate e performance dal vivo intense, con Silberman e Will Sheff (Okkervil River) che si alternano tra voci e chitarre, sostenuti da una ritmica avvolgente.

E mentre due brani di Band Together sono già disponibile su Bandcamp (successivamente verrà pubblicato in viile dalla Field’s Edge), i due gruppi si preparano a riportare quella stessa alchimia in un doppio tour, estivo e invernale, in questa seconda metà del 2025.



Ascolta Green to Gold e Lost Coastlines.



https://antlersmusic.com/

https://www.okkervilriver.com/