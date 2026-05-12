Sono passati quattro anni da Alpha Games, ma i Bloc Party non sono stati certo con le mani in mano. Tra celebrazioni per i vent’anni di Silent Alarm e una serie di show monumentali, la band londinese ha trovato il tempo per tornare in studio. Il risultato? Anatomy of a Brief Romance, è presentato come un album che suona come una ferita aperta e insieme come un atto di liberazione. Sarà anche la prima uscita di Contagious Ltd., nuova etichetta del gruppo Virgin Music.

A produrlo c’è nientemeno che Trevor Horn, leggendario artefice del suono degli Yes, dei Frankie Goes to Hollywood e dei Seal. Un nome pesante, che promette svolte e cesure nel dna post-punk della band.

Ma il vero motore del disco è personale, doloroso, crudo. Kele Okereke lo racconta senza filtri: “Tutto quello che sentirete in questo album è successo davvero. Ogni parola. Ho dovuto raccontare la storia, dall’inizio alla fine.” La storia, spiega, è quella della fine di una relazione durata più di dieci anni. Un’anatomia, appunto: sezione per sezione, cicatrice dopo cicatrice.

Il primo assaggio è “Coming on Strong”, che potete ascoltare qui sotto. Un brano che parte sussurrato e cresce come un’urgenza repressa a lungo.



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