A distanza di oltre vent’anni dai loro esordi che hanno plasmato il suono degli anni Zero, due colonne portanti dell’alternative rock sono pronte a riunirsi in un trionfale tour co-capitanato che promette di essere molto più di una semplice nostalgia trip.

Interpol e Bloc Party hanno infatti annunciato un attesissimo tour insieme nel Regno Unito e in Europa per la fine del prossimo anno.

L’annuncio, arrivato dopo i soliti, enigmatici teaser sui social media, ha scatenato un’ondata di entusiasmo in chi, tra il 2004 e il 2005, viveva con le cuffie incollate alle orecchie per ascoltare i bassi ipnotici di ‘Antics’ e i ritmi sincopati e nervosi di ‘Silent Alarm’. E sono proprio questi due album seminali – pilastri inamovibili nelle collezioni di qualsiasi appassionato che si rispetti – a essere promessi in dono al pubblico, insieme a un viaggio attraverso le carriere più che ventennali di entrambe le band.

Le due formazioni, infatti, non sono estranee a questo sodalizio: hanno già condiviso un tour nel Regno Unito nel lontano 2004, quando erano le nuove promesse della scena, e più di recente hanno co-dominato i palchi australiani nel 2023. Ma questa volta sa di evento definitivo.

Interpol, reduce dalle sessioni di registrazione del loro settimo album (atteso per il 2026), hanno lavorato a New York, respirando un’atmosfera da “Gotham in inverno”. Il chitarrista Daniel Kessler ha anticipato a NME un disco con “atmosfere inedite” e mood diversi, “non tutto rock”, segnando una nuova, intrigante evoluzione per il loro suono.

Dall’altra parte, Bloc Party sta cucinando in studio nientemeno che un album di “disco heartbreak” sotto la supervisione del leggendario produttore Trevor Horn. Frontman Kele Okereke ha svelato che il progetto, potenzialmente in uscita il prossimo anno, è un azzardo artistico che promette di mescolare le loro radici ritmiche con nuove, malinconiche melodie dance.

Questo tour è la celebrazione di due band che, invece di accontentarsi di riproporre i successi, continuano a correre avanti, portandosi dietro un bagaglio di classici senza tempo.



Date del Tour 2026:

NOVEMBRE

10 – Copenaghen, Royal Arena

11 – Berlino, Uber Arena

12 – Amburgo, Barclays Arena

14 – Düsseldorf, PSD Bank Dome

16 – Parigi, Le Zenith

17 – Amsterdam, AFAS Live

18 – Bruxelles, Forest National

20 – Birmingham, Utilita Arena

21 – Cardiff, Utilita Arena

23 – Manchester, Aviva Studios

24 – Manchester, Aviva Studios

26 – Brighton, Brighton Centre

27 – Brighton, Brighton Centre

28 – Sheffield, Utilita Arena

30 – Dublino, 3Arena

DICEMBRE

02 – Glasgow, OVO Hydro

04 – Londra, Olympia

05 – Londra, Olympia