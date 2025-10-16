Nick Cave non è semplicemente un cantautore ma un archetipo, un predicatore della notte, un narratore di storie scomode e bellissime. E ora, un nuovo documentario promette di squarciare il velo sul suo universo creativo.

Si intitola “The Veiled World Of Nick Cave” ed è il film-evento annunciato da Sky Documentaries che andrà in onda entro la fine dell’anno. Ma non aspettatevi una semplice biografia. Questo speciale one-off si propone di esplorare l'”influenza duratura” di Cave sull’immaginario collettivo, andando ben oltre i confini della musica.

La potenza dell’opera di Cave sarà messa in luce attraverso le voci di coloro che ne sono stati toccati e trasformati. La tracklist dei testimoni è di quelle che fanno tremare i polsi: Florence Welch (Florence + The Machine), il bassista dei Radiohead Colin Greenwood, e il fido compagno di viaggio Warren Ellis. Loro, e altri come lo scrittore Irvine Welsh, la designer Bella Freud e il regista Wim Wenders, discuteranno di come l’incontro artistico con Cave abbia “trasformato le loro vite creative”.

La promessa è di un viaggio nell’alfabeto poetico di Cave: un’analisi delle figure archetipiche che popolano le sue canzoni, del suo coraggio artistico fuori dagli schemi e del suo impatto singolare che ha contaminato non solo la scena musicale alternativa, ma la cultura in senso lato.

Cave è un artista totale la cui opera multistratificata finalmente viene svelata.

E come se non bastasse, l’annuncio del documentario arriva insieme a nuovi dettagli sull’adattamento televisivo del suo romanzo The Death of Bunny Munro, un altro tassello di quella narrativa oscura e graffiante che solo Cave sa consegnare al mondo.



https://www.nickcave.com/